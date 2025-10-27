العراق يحصد لقب البطولة العربية لسنوكر الشباب في مصر

شفق نيوز- كركوك

حقق لاعب نادي غاز الشمال الرياضي والمنتخب الوطني للبليارد والسنوكر محمد قصي جرجيس، يوم الاثنين، إنجازاً عربياً جديداً بتتويجه بلقب البطولة العربية لألعاب البليارد والسنوكر لفئة 15 كرة سنوكر للشباب، التي أُقيمت في مدينة العلمين الجديدة بمصر، للفترة من 15 ولغاية 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بمشاركة 16 دولة عربية.

وتمكن اللاعب العراقي من تحقيق فوزٍ مستحقٍ في المباراة النهائية على نظيره المصري بنتيجة (4–2)، بعد مشوارٍ تنافسي قوي أظهر خلاله مهارةً عالية وقدرةً على التحدي، ليكون الممثل الوحيد للعراق في فئة الشباب ويُهدي بلاده لقباً عربياً جديداً.

وقال رئيس نادي غاز الشمال الرياضي وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب محمد قصي جرجيس مثّل العراق والنادي خير تمثيل، ورفع اسم كركوك عالياً في واحدة من أبرز البطولات العربية"، مؤكداً أن "هذا الفوز جاء ثمرة دعم الإدارة للاعبين وتوفير كل متطلبات النجاح لهم".

وأضاف أن "النادي يولي اهتماماً كبيراً بالألعاب الفردية لأنها تمثل واجهة مهمة للرياضة العراقية، وقد أثبت شبابنا قدرتهم على المنافسة أمام أبطال العرب رغم قلة الإمكانات"، مشيرا إلى أن "هذا الإنجاز سيكون دافعاً قوياً لمواصلة العمل على رعاية المواهب الشابة وتطويرها بما يخدم الرياضة العراقية عموماً، ونادي غاز الشمال خصوصاً".

وأكد أن "الإنجاز الذي تحقق هو دليل على الكفاءة العالية للاعبينا، ويعكس رؤية النادي في بناء جيلٍ رياضي قادر على تحقيق النجاحات ورفع راية العراق في المحافل الدولية".