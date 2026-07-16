العراق يبلغ نصف نهائي بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة بفوز على لبنان

شفق نيوز- مسقط

حجز المنتخب الوطني العراقي للكرة الطائرة، مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا، المقامة حالياً في سلطنة عُمان، وتستمر حتى الثاني والعشرين من تموز/يوليو الجاري، بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً مساء اليوم الخميس على المنتخب اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وبهذا الانتصار، ضمن أسود الرافدين التأهل إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية، مواصلين عروضهم القوية في المنافسات.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات تتنافس على اللقب هي: العراق وسلطنة عُمان والسعودية والكويت وسوريا ولبنان بالاضافة إلى قطر حاملة لقب النسخة الماضية.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه منتخبات سلطنة عُمان (البلد المستضيف) ولبنان والسعودية.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق، أمس الأربعاء، فوزاً مهماً على نظيره السعودي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بعدما قلب تأخره في المباراة إلى انتصار مستحق، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة.