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العراقي حسين علاء يتوج بذهبية غرب اسيا للمبارزة دون 20 سنة

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-30T19:14:53+0000
العراقي حسين علاء يتوج بذهبية غرب اسيا للمبارزة دون 20 سنة

شفق نيوز/ تمكن اللاعب العراقي حسين علاء سلمان من إحراز الميدالية الذهبية في سلاح سيف المبارزة ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للمبارزة التي تقام في العاصمة الاردنية عمان وبمشاركة 11 دولة.

وتصدر حسين علاء سلمان مجموعته في الدور الاول بالعلامة الكاملة بعد ان حقق الانتصار في ستة سباقات متتالية وجاءت على حساب العماني عمر الحارثي والاردني حسان عبد الهادي والقطري محمد الوعلان واليمني اسامة سمير والكويتي حمزة البلوشي والفلسطيني محمد اسدي ليتصدر بذلك ايضا القائمة الاجمالية للبطولة التي تضم 33 لاعباً من ١١ دولة.

وبذلك يتأهل سلمان مباشرة الى دور الستة عشر ليتغلب على العماني حارث الحارثي 15-7 وفي دور الثمانية تمكن من الاطاحة بالفلسطيني محمد المحيسري 15-12 وفي دور نصف النهائي تغلب على اللبناني هادي دكاش 15-8 ليتأهل الى المباراة الختامية ويقابل الاماراتي محمد المازمي ويتغلب عليه ويحرز الميدالية الذهبية للعراق، وكانت سباقات سلاح السيف العربي قد شهدت حصول اللاعب زكريا يحيى قد احرز المركز الخامس في البطولة

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