"الصقور" تحافظ على الصدارة.. غداً انطلاق الجولة 9 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة 10 مواجهات تتوزع على يومين، أبرزها إقامة ديربي الفرات الأوسط بين النجف وكربلاء.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية قائمة الفرق بعد انتهاء الجولة 8 برصيد 18 نقطة، يليه الكهرباء برصيد 17 نقطة، والنجف 17 نقطة بفارق الأهداف عن الكهرباء، والزوراء رابعاً برصيد 16 نقطة، والطلبة خامساً برصيد 16 نقطة.

وتقام في الساعة الثانية من بعد ظهر غد مباراتين الاولى على ملعب الزوراء تجمع فريقا نادي نوروز وضيفه نادي الكهرباء، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي نادي الديوانية وضيفه نادي القوة الجوية في ملعب الكوت.

كما ستقام مباراتين في الساعة الرابعة والربع، الاولى ديربي الفرات الاوسط بين فريقي نادي النجف وضيفه نادي كربلاء على ملعب النجف الدولي، فيما تقام المباراة الثانية على ملعب دهوك بين اصحاب الارض والجمهور فريق دهوك وضيفه الكرخ.

كما ستقام مباراة واحدة في الساعة السادسة والنصف على ملعب الزوراء بين اصحاب الارض والجمهور وضيفه القاسم .

وتقام يوم السبت المقبل خمس مباريات، ثلاث مواجهات منها في الساعة الثانية من بعد الظهر، الأولى تجمع فريق الصناعة وضيفه الحدود على ملعب الأول، والثانية بين النفط والطلبة على ملعب المدينة الدولي، والثالثة بين نفط الوسط وضيفه أربيل.

كما ستقام في اليوم ذاته مباراة تجمع فريق نادي زاخو ونفط ميسان على ملعب الأول، وأخيراً تقام على ملعب الشعب الدولي مباراة تجمع الشرطة وضيفه نفط البصرة.