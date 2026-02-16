الشرطة يلاقي الدحيل في بغداد بغيابين ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

يواجه نادي الشرطة العراقي، مساء اليوم الاثنين، فريق الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقام اللقاء على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد عند الساعة 9:15 مساءً بتوقيت العراق.

ويدخل الشرطة المباراة بغياب الثنائي أمير صباح وريوان الأمين، في مواجهة تُعد تحصيل حاصل للفريق العراقي، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطتين، بينما يمتلك الدحيل 8 نقاط في المركز السابع.

وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2 وقناة الكأس 5، حيث تمتلك شبكة بي إن سبورت حقوق بث مباريات البطولة، وتوفر تغطية شاملة للمواجهات الآسيوية للأندية.

بدوره، أكد مدرب الشرطة، مؤمن سليمان، جاهزية فريقه لخوض التحدي أمام الدحيل، مشدداً على ثقته الكبيرة باللاعبين.

وأشار إلى أنهم سيواجهون فريقاً محترماً ويسعون لتقديم أداء يليق باسم النادي، لافتاً إلى أن الفريق استفاد من تجربته القارية.