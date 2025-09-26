الشرطة يتوجه إلى الدوحة لملاقاة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد نادي الشرطة الرياضي، يوم الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة الغرافة نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

‏وسيلاقي فريق الشرطة مضيفه فريق الغرافة القطري يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري في الجولة الثانية من مرحلة القسم الغربي بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ويأتي فريق الشرطة العراقي في مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برفقة أندية الأهلي، والهلال، والاتحاد السعوديين، بالإضافة إلى ثلاثي الإمارات شباب الأهلي، والشارقة، والوحدة، والثلاثي القطري السد، والغرافة، والدحيل، بالإضافة إلى تراكتور الإيراني، وناساف الأوزبكي.

وفاز فريق الشرطة مساء أمس الخميس على ضيفه فريق نوروز 3-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.