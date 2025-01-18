الشرطة يتصدر "نجوم العراق" مؤقتاً

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة على نضيفه كربلاء 1-0 في انطلاق الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

واحتضن ملعب كربلاء الدولي المباراة التي انطلقت اليوم السبت عند الساعة 5:00 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لكربلاء جاء الهدف في الدقيقة السادسة برأسية جميلة من مهند علي، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 30 بالمركز الأول مؤقتاً، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 16.