الشرطة والزوراء يتألقان ودياً في مصر

شفق نيوز- القاهرة

فاز ناديا الشرطة والزوراء العراقيين، يوم السبت، ودياً على ناديي أسوان المصري، والساحل الكويتي، خلال معسكرهما المقام في مصر استعداداً لدوري نجوم العراق.

و‏تمكن فريق نادي الشرطة العراقي من تخطي فريق نادي أسوان المصري بنتيجة 4 – 1.

وجاءت الأهداف عن طريق عبدالرزاق قاسم وأحمد فرحان ومصطفى سعدون وسالم أحمد.

‏وفي المباراة الودية الأخرى، اجتاز فريق الزوراء العراقي، فريق الساحل الكويتي بهدفين دون رد في ختام معسكر الزوراء التدريبي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

وسجل هدفي الزوراء رزق بن هاني وسجاد محمد.

وسيعود وفد نادي الزوراء إلى العراق بعد أن أنهى معسكره التدريبي الذي أقيم له في مصر لمدة اثني عشر يوماً.