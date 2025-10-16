الشرطة تفاجئ الاتحاد السعودي بقرارات حاسمة قبل موقعة بغداد

شفق نيوز- بغداد

اكدت ادارة نادي الشرطة، يوم الخميس، انها قدمت طلباً رسمياً الى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للسماح بادخال الالعاب النارية والدخانيات خلال مباراة الشرطة امام الاتحاد السعودي، فيما أصدرت قرارات عدة تخص الاستقبال في بغداد، ردا على الإساءة من الجمهور السعودي للعراق.

وقد فاز فريق الشرطة بمباراة ودية مساء اليوم، على مضيفه فريق النفط بنتيجة 3-2، وتأتي المباراة ضمن استعدادات القيثارة قبل خوض مواجهته المرتقبة امام الاتحاد السعودي ضمن منافسات دوري ابطال اسيا للنخبة لكرة القدم .

وقال مصدر في ادارة النادي، لوكالة شفق نيوز: "لقد قررنا عدم استقبال وفد نادي الاتحاد القادم من السعودية والاكتفاء بتكفيل شخصين فقط لمرافقة الوفد حتى وصوله الى الفندق".

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دوري ابطال اسيا للنخبة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد .

كما اشار المصدر، إلى أن "النادي خصص النسبة القانونية لجماهير الفريق الضيف في حال حضورهم، بينما سيقوم اولتراس الشرطة بتوزيع صافرات على جميع الجماهير داخل الملعب دون خرق التعليمات الاسيوية".

واختتم حديثه بان "هذه القرارات جاءت كرد فعل على الاساءة والتصرف غير الرياضي الذي صدر من جمهور السعودية من خلال اطلاق عبارات مسيئة بحق رموزنا وجمهورنا ومنتخبنا الوطني خلال مباراة الملحق"، مشيراً الى انه "تقرر اتباع سياسة التعامل بالمثل".