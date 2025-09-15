الشرطة العراقي يتعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

تعادل نادي الشرطة العراقي مع ضيفه نادي السد القطري إيجاباً، مساء اليوم الاثنين، في أولى مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في العاصمة العراقية بغداد عند الساعة الـ9:15 مساءً وانتهت بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الشرطة بهدف دون مقابل للسد جاء الهدف عن طريق دومنيك مندي في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني سجل السد القطري هدف التعديل عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 62.

ويلعب الشرطة في مجموعة غرب آسيا إلى جانب أندية الأهلي، والهلال، والاتحاد من السعودية، وشباب الأهلي، والشارقة، والوحدة من الإمارات، وثلاثي قطر السد، والغرافة، والدحيل، بالإضافة إلى تراكتور الإيراني وناساف الأوزبكي.