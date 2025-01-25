السوداني يشدد على تجاوز الخلافات في اتحاد الكرة ويحذر من تبعات الفشل

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، في لقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة توجيه الجهود لدعم المنتخب الوطني في سعيه للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وشدد رئيس الوزراء وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، على أهمية تجاوز كافة الخلافات داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، محذرًا من أن الفشل في تحقيق التأهل سيجعل الجميع تحت طائلة اللوم.

كما أوضح السوداني أن مهمة المنتخب الكروي الحالية هي مهمة وطنية لا يمكن أن تخضع لمزاج أي مؤسسة أو شخص، مؤكدًا أن دعم الحكومة للمنتخب ينطلق من مسؤولية وطنية كبرى. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة أي خلل أو خطأ قد يحدث في مسار الفريق، مع التأكيد على ضرورة عدم تكرار تلك الأخطاء.

من جانبهم، عبر رئيس وأعضاء الاتحاد عن شكرهم للسوداني على اهتمامه ودعمه لعمل الاتحاد، مؤكدين على تكاتفهم في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، وأشاروا إلى تشكيل غرفة عمليات مع مدرب المنتخب لبدء العمل الفعّال نحو حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.