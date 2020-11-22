السليمانية تضيّف منافسات التجمع الأول لدوري كرة اليد الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، يوم الأحد، عن اختيار مدينة السليمانية لاستضافة التجمع الأول لبطولة دوري اليد الممتاز الذي حدد في الأول من شهر كانون الأول المقبل.

وقال سلام عواد رئيس اتحاد اليد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد سيحدد في وقت لاحق عن المحافظة التي ستضّيف منافسات التجمع الثاني من الدوري وسيتم بعدها تحديد الفرق الستة الاولى المتأهلة للنهائيات من فرق بغداد والمحافظات".

واشار الى انه تم تحديد يوم الأول من شهر كانون الأول المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد بعد أن تم تغيير الموعد السابق الذي كان مقررا انطلاقه الأربعاء المقبل.

وأشار عواد ان 12 فريقا تم تحديدهم للمشاركة في منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2020-2021 تضم فرق بغداد والمحافظات.