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السلة العراقي يحدد مواعيد المثابرة والقرعة والدوري ويلغي التنشيطية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T07:09:47+0000
السلة العراقي يحدد مواعيد المثابرة والقرعة والدوري ويلغي التنشيطية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس،  عن تحديد مواعيد بطولات المثابرة والقرعة والدوري الممتاز، في وقت قرر الغاء بطولة "التنشيطية".

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز،  إن الاتحاد العراقي حدد العشرين من الشهر الحالي لاقامة مباراة كأس المثابرة في قاعة الشعب المغلقة بين فريقي النفط والكهرباء، مبيناً أن الاتحاد قرر اجراء قرعة الدوري الممتاز في الثاني عشر من الشهر الحالي، على ان تنطلق بطولة الدوري الممتاز في اليوم التالي.

وبين العميدي، أنه سيتم خلال القرعة وضع آلية المنافسات واماكن احتضان المباريات وتوقيتها، مشيراً إلى أن الاتحاد قرر الغاء البطولة التنشيطية الودية التي كان من المقرر اقامتها منتصف الشهر الحالي، وذلك لاعتذار عدد من الاندية الممتازة لاسباب مختلفة .

وكان فريق نادي النفط لكرة السلة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز، للمرة الخامسة على التوالي، بعد فوز عريض في المباراة الختامية على منافسه فريق نادي الشرطة بنتيجة 91-66 نقطة.

 

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