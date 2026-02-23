الزوراء ينهي عقد مدربه النحاس لتراجع الأداء

شفق نيوز- بغداد

قررت إدارة نادي الزوراء العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، إنهاء عقد المدرب المصري عماد النحاس بالتراضي، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة من منافسات دوري نجوم العراق.

وجاء القرار بحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، بعد انخفاض مستوى الأداء بشكل عام، إضافة إلى الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الكرخ بنتيجة 3-1 في الجولة التاسعة عشرة من البطولة.

ويقود تدريبات الفريق حالياً المدرب المساعد حسام فوزي إلى جانب مدرب اللياقة مازن عبد الستار، استعداداً للجولات المقبلة، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وبدأت إدارة الزوراء تحركاتها للبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في وقت نشر فيه مدرب دهوك السابق، السويدي مسعود ميرال، منشوراً أعلن خلاله استعداده لعودة قوية إلى الدوري العراقي، ما آثار التكهنات بشأن وجهته المقبلة.