الزوراء يعلن عن تعاقدات جديدة

شفق نيوز- بغداد

أعلن فريق الزوراء لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، التعاقد مع اللاعب حسن جعفر، وحارس المرمى علي رضا، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول.

وأشار النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذا التعاقد يأتي ضمن خطة الهيئة الإدارية للتعاقد وترحيل عدد من لاعبي الفئات العمرية المتميزين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قاعدة الفريق وبناء جيل واعد قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات.