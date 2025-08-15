الزوراء في المجموعة الرابعة الى جانب النصر السعودي في دوري ابطال اسيا 2

شفق نيوز - بغداد

جرت، اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كولالمبور قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وأوقعت القرعة الزوراء العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي وگوا الهندي في بطولة أندية آسيا 2.

ويشارك نادي الأهلي في البطولة ممثلا للكرة القطرية بعدما حل بالمركز الرابع في ترتيب فرق الدوري القطري لكرة القدم الموسم الماضي، ليسجل ظهوره الأول تاريخيا في البطولة القارية.

وتضم البطولة التي تعد الثانية حسب تصنيف الاتحاد الآسيوي بعد دوري أبطال آسيا للنخبة، 32 فريقا وتقام بنظام الفصل بين الشرق والغرب في الأدوار الأولى بواقع 16 فريقا في كل منطقة .

وتم توزيع مستويات فرق الغرب الـ 16 إلى أربعة مستويات، حيث جاء الأهلي القطري في المستوى الأول رفقة سيباهان الإيراني، والنصر السعودي والوصل الإماراتي، فيما ضم المستوى الثاني كلا من: الزوراء العراقي الاستقلال الإيراني وفريق أنتيجون الأوزبكي والحسين الأردني .

وجاء في المستوى الثالث فرق المحرق البحريني موهون باغان الهندي، والاستقلال الطاجيكي وأركاداغ من تركمانستان.

وضم المستوى الرابع: الوحدات الأردني، والخالدية البحريني، وغوا الهندي، ونادي آهال من تركمانستان، المتأهلين من الدور التمهيدي.

وستقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب) اعتباراً من 16 ايلول/سبتمبر المقبل على أن يختتم دور المجموعات 24 كانون الأول 2025.

وتقام مباريات دور الـ 16 يومي 10 و19 شباط 2026، ثم الدور ربع النهائي يومي 3 و12 اذار والدور قبل النهائي 7 و15 نيسان، فيما تقام المباراة النهائية يوم 16 أيار 2026.