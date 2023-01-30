الدوري الإسباني.. الريال يسقط في كمين سوسييداد وأتلتيكو يعزز مركزه الرابع

شفق نيوز/ سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال سوسييداد في مباراة جمعتهما الأحد، ضمن المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشلت كل محاولات ريال مدريد في خطف هدف الانتصار من المباراة، ليفقد النادي الملكي نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري.

وبهذا التعادل، بقي ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

أما أتلتيكو مدريد فقد عزز مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على مضيفه أوساسونا 1-0 الأحد في المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء على خلفية خروجه في منتصف الأسبوع على يد جاره اللدود ريال مدريد من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بالخسارة أمامه 1-3 بعد التمديد في لقاء كان متقدما خلاله حتى الدقيقة 79.

وكانت الفرصة متاحة تماما أمام أتلتيكو كي يستعيد معنوياته على حساب أوساسونا الذي خسر مبارياته الثماني الأخيرة أمام نادي العاصمة ولم يفز على الأخير منذ فبراير 2014.

ونجح أتلتيكو بعد مباراة شاقة في تجديد تفوقه على مضيفه والفوز عليه للمرة التاسعة تواليا بفضل ساول نيغيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 بعد تمريرة من الأرجنتيني رودريغو دي بول.

وبفوزه العاشر للموسم، ضمن أتلتيكو البقاء في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه فياريال الذي يختتم المرحلة الاثنين ضد ضيفه رايو فايكانو، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز السابع بتلقيه الهزيمة السابعة للموسم.