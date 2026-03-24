"الدوري الممتاز".. الأمطار تؤجل مباراة الحسين والناصرية

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأجيل مباراة فريقي الحسين والناصرية، المقررة عصر اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، إلى إشعارٍ آخر.

وجاء قرار التأجيل بسبب عدم صلاحية أرضية ملعب المباراة، المقرر إقامتها على ملعب الـ5 آلاف متفرج في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، فضلاً عن استمرار هطول الأمطار.

من جانب آخر، دعت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم أنديةَ دوري الدرجة الأولى المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة للدوري الممتاز للموسم المقبل، وهي: (مصافي الشمال، الشطرة، بلدية الموصل، آليات الشرطة، الصوفية، الفرات)، إلى الحضور لمقر الاتحاد يوم غدٍ الأربعاء الموافق (25/3) عند الساعة الواحدة ظهراً، لإجراء المؤتمر الخاص بالمسابقة.