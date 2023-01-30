"الدخيل" يرفض اللعب مع الوطني العراقي ويفكر بتمثيل منتخب بلجيكا

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، يوم الاثنين، بأن اللاعب العراقي الأصل المحترف "أمين الدخيل" لا يفكر بتمثيل المنتخب الوطني حالياً، مشيرة إلى أن جهوده وتركيزه واهتماماته تتجه حالياً نحو تمثيل منتخب بلجيكا .

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إنه رغم المحاولة مع أمين الدخيل من قبل مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان عبر عمة اللاعب العداءة الدولية العراقية السابقة دينا سعدون لكن المحاولات باءت بالفشل وأصر الدخيل على موقفه.

وأضاف، أن المحاولات لم تقتصر على بنيان، بل كانت المحاولة معه من قبل اتحاد الكرة الحالي ومدرب المنتخب، وقد اتصل به مدرب المنتخب خيسوس كاساس وشخصيات عراقية واصدقاء ايضاً.

وبين أن عائلة الدخيل تريد منه أن يمثل منتخب العراق الوطني لكرة القدم، لكن اللاعب يفكر بتمثيل منتخب بلجيكا ومُصر على موقفه .

واضاف ان حظوظ اللاعب بتمثيل منتخب بلجيكا باتت كبيرة جدا، كون الاتحاد البلجيكي يعمل الآن على صناعة جيل جديد للكرة البلجيكية بعد تقدم السن لدى الجيل الذهبي .

يذكر أن الدعوة تكثفت صوب الدخيل سيما بعد مشاركته بشكل أساسي مع ناديه الحالي بيرنلي الإنجليزي وتقديمه أداء جيداً في اولى مبارياته وهو ابن الـ 19 ربيعاً .

وأعلن نادي "بيرنلي" الانجليزي، منتصف كانون الثاني الجاري، عن التعاقد مع اللاعب العراقي أمين الدخيل، وبين أن مدة العقد تصل إلى ثلاث سنوات ونصف، لتمثيل الفريق الأول في دوري الدرجة الاولى الانجليزي، قادما من نادي فينست ترودين البلجيكي.

ويلعب الدخيل بمركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 20 عاماً.

ويدرب نادي بيرنلي المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وأصبح أمين الدخيل ثاني لاعب عراقي يلعب في الكرة الإنجليزية، اضافة الى لاعب مانشستر يونايتد زيدان اقبال.