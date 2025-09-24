الخميس المقبل..مباراة كرنفالية في نينوى تجمع نجوم العراق 2007 ومنتخب المحافظة

شفق نيوز- نينوى

كشف رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في نينوى طارق حجية، يوم الأربعاء، عن إقامة مباراة كرنفالية تجمع منتخب نجوم العراق 2007 ومنتخب نينوى، برعاية المحافظ عبد القادر الدخيل، وبإشراف الاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك يوم الخميس المقبل على ملعب جامعة الموصل.

وقال حجية لوكالة شفق نيوز، إن المباراة ستنطلق عند الساعة الخامسة عصراً في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري، بحضور محافظ نينوى ورئيس جامعة الموصل وعدد من الشخصيات الرياضية والإدارية البارزة، إلى جانب رؤساء الأندية في المحافظة".

وأضاف أن "الفعاليات ستتخللها عروض فلكلورية ودبكات موصلية شعبية"، مؤكداً أن "الدعوة عامة لأهالي نينوى لحضور هذا الحدث الرياضي والترفيهي".