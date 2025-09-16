الحشد الشعبي يحقق فوزاً كبيراً على الصليبخات الكويتي بالبطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الحشد الشعبي العراقي لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، الفوز على فريق الصليبخات الكويتي في البطولة العربية.

وفاز الحشد على الصليبخات الكويتي بنتيجة كبيرة قوامها 32-19 هدفاً.

وانتهى الشوط الأول لمصلحة فريق الحشد الشعبي بنتيجة 16-9 على حساب فريق الصليبخات الكويتي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد.

ويعد فوز اليوم لممثل العراق هو الثالث على التوالي حيث فاز على المواعير السوري، وعلى قطر القطري.