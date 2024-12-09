الحجز عبر تطبيق "حيّاكم".. تفاصيل بطاقات مباريات خليجي 26 في الكويت واسعارها

شفق نيوز/ حصلت وكالة شفق نيوز على تفاصيل الدخول إلى ملاعب خليجي 26 المقامة في الكويت والطباقات وفئاتها والاسعار الرسمية.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر المتواجد في الكويت على رأس وفد بصري لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26 حددت الساعة السابعة مساءً يوم 21 الجاري موعدًا لحفل افتتاح البطولة على ستاد جابر الدولي، الذي يحتضن المباراة الأولى بين الأزرق والمنتخب العماني".

‏واضاف ان "تذاكر مباريات البطولة طرحت عبر تطبيق (حياكم) التابع للجنة المنظمة للبطولة".

‏وتابع أن اللجنة حددت 6 فئات لتذاكر مباراتي الافتتاح تبدأ بـ 4 دنانير للفئة الرابعة، 6 دنانير للفئة الثالثة، 8 دنانير للفئة الثانية، 10 دنانير للفئة الأولى، والفئة الذهبية بـ 30 دينارًا، والفئة الفضية بـ 20 دينارًا.

‏وأضاف ان بقية المباريات ستبدأ أسعار تذاكرها بدينارين للفئة الرابعة، 4 دنانير للفئة الثالثة، 6 دنانير للفئة الثانية، 8 دنانير للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية 20 دينارًا والفئة الفضية 15 دينارًا.