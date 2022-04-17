الجوية يلاقي الشباب السعودي غداً ويسعى لكسب النقاط الثلاث

شفق نيوز/ يخوض فريق نادي القوة الجوية مباراته الرابعة مع فريق نادي الشباب السعودي يوم غد الإثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

ويتصدر فريق الشباب السعودي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويحتل القوة الجوية ثانياً برصيد 4 نقاط.

وفرط فريق القوة الجوية بفوز كان بمتناول اليد بعد تعادله إيجابيا أمام الشباب 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثاني لدوري ابطال آسيا، وذلك بعد ان جاء هدف التعديل للنادي السعودي قبل نهاية اللقاء بنصف دقيقة بعد اضافة حكم المباراة ست دقائق كبدل ضائع .

وأكد هيثم كاظم، عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز، أن فريق القوة الجوية يختتم تدريباته على ملعب الملك فهد الثانوي استعدادا لمواجهة الشباب السعودي للمرة الثانية مساء اليوم الاحد لحساب الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا .

وبين أن الفريق عازم على تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاثة، موضحاً أنه اصبح على علم بقدرات فريق الشباب كونه خاص مباراته الاولى امامه قبل ايام بسيطة وكان قريباً من الفوز جدا .

وأشار إلى أن المدرب حكيم شاكر وضع مكامن القوة والضعف لدى الفريق السعودي وعالج الاخطاء التي رافقت الفريق خلال اللقاء السابق .