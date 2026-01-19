الجولان يتصدر الدوري العراقي الممتاز بفوز ثمين على مصافي الجنوب

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الجولان فوزاً مستحقاً على حساب فريق مصافي الجنوب بنتيجة 2-0، مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ16 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وعزز الجولان صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، مواصلاً نتائجه الإيجابية ومتفوقاً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

ويأتي فريق الحدود في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وبنفس الرصيد يحل فريق غاز الشمال ثالثاً، ليستمر الصراع على مراكز المقدمة خلال الجولات المقبلة.

وفي أسفل جدول الترتيب، تتواصل المنافسة الشرسة بين الفرق المهددة بالهبوط، حيث يحتل فريق البيشمركة المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة، فيما يأتي فريق عفك في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة، ويحل فريق الاتصالات في المركز العشرين والأخير بنفس الرصيد، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة عن عفك.