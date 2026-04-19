الثلاثاء.. انطلاق الجولة 30 من دوري نجوم العراق

تنطلق بعد غد الثلاثاء، منافسات الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة عشر مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات ملموسة في خارطة الترتيب، إذ انفرد القوة الجوية بصدارة اللائحة برصيد 69 نقطة، يلاحقه في الوصافة فريق الشرطة برصيد 60 نقطة، فيما حل أربيل ثالثاً برصيد 59 نقطة، والطلبة رابعاً بـ57 نقطة، وجاء الزوراء في المركز الخامس بـ54 نقطة، يليه الكرمة سادساً برصيد 51 نقطة.

وفي جبهة "صراع البقاء"، تزداد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي تسع جولات فقط على اختتام موسم 2025-2026.

وتراجع الميناء إلى المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم إلى دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، إذ يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وبعد تأكد هبوط فريق القاسم، أصبح فريق النجف الأقرب لمرافقة شبح الهبوط، في ظل اتساع فارق النقاط مع منافسيه وتراجع أدائه.

في المقابل، يعاني فريقا الكهرباء والميناء من نزيف مستمر للنقاط، ما يجعل وضعهما مقلقاً، لا سيما مع عدم استقرار الجوانب الفنية لكلا الفريقين، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج المباريات المتبقية، والتي ستتضح من خلالها صورة الفريق الهابط إلى جانب القاسم، فضلاً عن ملامح الفرق الأربعة الأولى في الترتيب.