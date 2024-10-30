التعادل ينهي ديربي كوردستان في ختام الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ انتهت مباراة ديربي كوردستان بين ‏فريقيّ زاخو ضيفه دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بالتعادل الإيجابي في ختام منافسات الجولة الخامسة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو عند الساعة 7:45 مساء وانتهت نتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدفين دون مقابل لدهوك، سجل هدفي زاخو أمجد عطوان من ركلتي جزاء بالدقيقة 35، و45+3.

وفي الشوط الثاني سيطر دهوك على مجريات المباراة ليسجل هدف التقليص في الدقيقة 71 عن طريق بيتر كوركيس، واستطاع باشينغ عبد الله التسجيل لدهوك في الدقيقة 82.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وحيدر عبد الحسين مساعد أول، وكرار عبد الكريم مساعد ثاني، ومحمد كامل زغير حكماً رابعاً، ويوسف سعيد حكم "VAR".