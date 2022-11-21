التعادل الايجابي ينهي لقاء المنتخب الأمريكي ونظيره الويلزي

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الأمريكي مع نظيره الويلزي 1-1 ضمن منافسات مونديال كأس العالم 2022 .

سجل المنتخب الأمريكي هدفه في الدقيقة 36 من الشوط الاول من اللقاء، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب ويلز عند الدقيقة 80 بعد عرقلة مدافع المنتخب الامريكي لمهاجم ويلز "غاريث بيل"داخل منطقة الجزاء جاء منها هدف التعادل سجله ذات اللاعب في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، ليصبح غاريث بيل هو أول لاعب ويلزي يسجل لمنتخب بلاده في كأس العالم منذ عام 1958.

وجرت المباراة على استاد أحمد بن علي في قطر ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة B لبطولة كأس العالم الجارية في قطر.