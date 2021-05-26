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البحرين تشترط على المنتخب العراقي فحصي "PCR" الخاص بكورونا

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-26T20:53:06+0000
البحرين تشترط على المنتخب العراقي فحصي "PCR" الخاص بكورونا

شفق نيوز / أعلن المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة العراقي هشام محمد، يوم الأربعاء، عن طلب البحرين إجراء فحص "PCR" الخاص بكشف المصابين بكورونا، لوفد المنتخب العراقي قبل يومين من التوجه إلى المنامة، وآخر فور وصوله هناك.

وفيما يتعلق بلاعبي فريق الشرطة، الذين تم استدعاؤهم للمنتخب، أوضح محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "اللاعبين سيلتحقون بالمنتخب الوطني وسيكونوا ضمن الوفد العراقي قبل التوجه إلى البحرين".

وأضاف أن "لالتحاق بالمنتخب سيكون بعد خوض فريق الشرطة لقائه أمام الميناء ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس العراق لكرة القدم".

وعاود المنتخب العراقي لكرة القدم، تدريباته على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، وذلك بعد أن قرر المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، إراحة اللاعبين، بعد مباراة طاجيكستان الودية والتي انتهت بالتعادل السلبي أول امس الاثنين.

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