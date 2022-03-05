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الاولمبي العراقي يعسكر ببغداد ويلاقي فيتنام في اول مبارياته ببطولة دبي الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-05T13:37:19+0000
الاولمبي العراقي يعسكر ببغداد ويلاقي فيتنام في اول مبارياته ببطولة دبي الدولية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، ان المنتخب الأولمبي لكرة القدم سيقيم معسكراً تدريبياً داخلياً في العاصمة بغداد استعدادا لبطولة دبي الدولية.

وقال المدرب المساعد للمنتخب عباس عبيد، لوكالة شفق نيوز، ان "الاولمبي العراقي سيقيم معسكرا تدريبيا في بغداد منتصف الشهر الجاري ويستمر لغاية العشرين منه".

واضاف "سيتوجه المنتخب بعد المعسكر مباشرةً الى دبي للمشاركة في بطولة دبي الدولية لمنتخبات تحت 23 عاماً"، مبينا ان "مباراة افتتاح المنتخب ستكون امام  نظيره الفيتنامي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

وبين عبيد ان "عشرة منتخبات ستشارك في البطولة هي، السعودية، وقطر، والامارات، واليابان، والصين، وتايلند، وفيتنام، واوزبكستان، وكرواتيا".

ويأتي المعسكر المقام للمنتخب الاولمبي العراقي استعدادا لنهائيات اسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في العاصمة الأوزبكية طشقند، وتستضيف البطولة 16 منتخبا، خلال الفترة من 1 ولغاية 18 من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

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