الاولمبي العراقي يخسر امام اليمن في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج تحت 23 سنة

شفق نيوز - الدوحة

خسر المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الخميس، أمام نظيره اليمني 2-1، في مشواره الأول ببطولة كأس الخليج تحت سن 23 عاما التي تستضيفها قطر.

وجرت المباراة عند الـ 2:45 عصراً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد على الملعب الثاني في "أسباير زون" بالعاصمة القطرية الدوحة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب اليمني بهدفين لهدف، تم تسجيل هدفي اليمن الاول والثاني في الدقيقة الـ 28 - 36 ، بينما جاء هدف التقليص العراقي عن طريق مسلم موسى في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف على الشوط الأول.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم محاولات التسجيل لكلا الفريقين، حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة بفوز الاولمبي اليمني على نظيره العراقي بهدفين لهدف.

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والإمارات واليمن. وتُعد البطولة إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.