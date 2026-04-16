الانضباط توقف لاعب الشرطة محمود المواس مباراتين وتغرّم الزوراء

قررت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إيقاف لاعب نادي الشرطة المحترف السوري محمود المواس، لمباراتين وتغريمه ماليا بسبب سلوكه، وكذلك تغريم نادي الزوراء، وذلك بسبب ما جرى في المباراة الأخيرة بين الفريقين.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الانضباط، ورد لوكالة شفق نيوز أن "اللجنة اجتمعت لمناقشة الشكوى المقدمة من قبل إدارة نادي الزوراء ضد إدارة نادي الشرطة واللاعب محمود المواس، والمقدمة إليها يوم 2026/4/16 والتي يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاعب، وتقرير مراقب مباراة الناديين في دوري نجوم العراق التي أقيمت على أديم ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز نادي الزوراء (2-1)".

ولفت البيان إلى أن "التقرير شخص وجود هتافات غير لائقة صدرت من جمهور نادي الزوراء، وبعد انتهاء المباراة حاولوا الدخول الى أرضية الملعب للاحتفال، إلا أن القوات الأمنية منعتهم، وكانوا يثيرون المتاعب لقوات أمن الملاعب وهم أفراد قليلون".

وبين أن "لاعب نادي الشرطة (محمود المواس) أثناء تبديله في الدقيقة 65، أشار الى الجمهور بحركة معيبة، مما أثار حفيظة جمهور الزوراء، حسب الفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي".

وقررت اللجنة، بحسب البيان، "حرمان لاعب نادي الشرطة (محمود المواس) من اللعب مع فريقه (مباراتين) مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (55-2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي".

وكذلك قررت اللجنة "فرض غرامة مالية على نادي الزوراء قدرها عشرة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (49-1–2-أ) من اللائحة المذكورة آنفًا"، مبينة أن "القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".