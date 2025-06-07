الاستعداد ينطلق.. أول تدريب لـ"أسود الرافدين" لمواجهة الأردن (صور)

شفق نيوز/ أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أول وحدة تدريبية له تحضيراً لمواجهة الأردن في ملاعب تدريب المدينة الرياضية بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وجرت التدريبات تحت إشراف المدرب غراهام أرنولد وحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال.

وشهدت التدريبات حضور اللاعبين الذين تمت دعوتهم في قائمة أرنولد باستثناء اللاعب علي الحمادي الذي عاد إلى لندن بسبب حرمانه من اللعب بعد تلقيه إنذاراً أحمر في لقاء كوريا الجنوبية والعراق.

وقد منح مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد اللاعبين راحة أمس الجمعة بعد مباراتهم الخميس أمام كوريا الجنوبية التي انتهت بخسارة منتخب العراق 0-2 ليفقد بطاقة التأهل المباشرة الثانية في المجموعة B.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني في عمان يوم 10 من الشهر الجاري في آخر مباريات المجموعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.