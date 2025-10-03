الاتحاد الآسيوي يغير ملعب مباراة الشرطة العراقي والاتحاد السعودي

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، نقل مباراة الشرطة العراقي أمام الاتحاد السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى ملعب آخر بدلاً من ملعب الزوراء.

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه أصدر قراراً رسمياً بنقل اللقاء المقرر إقامته يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من ملعب الزوراء إلى ملعب المدينة الدولي وسط العاصمة بغداد، لأسباب تنظيمية.

وكان نادي الشرطة العراقي تعادل مع ضيفه السد القطري إيجاباً، في أولى مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وقد جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في العاصمة العراقية بغداد عند الساعة الـ9:15 مساءً وانتهت بنتيجة 1-1.

بينما حقق فريق الغرافة الفوز على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على استاد خليفة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026.