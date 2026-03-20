الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة دوري الأبطال للنخبة

شفق نيوز- كوالالمبور

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تحديد يوم 25 آذار/مارس المقبل موعداً رسمياً لإجراء قرعة نهائيات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في خطوة تمهد لانطلاق المرحلة الحاسمة من البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية في القارة.

وتقام النسخة الحالية من المسابقة وفق نظام جديد أطلقه الاتحاد الآسيوي، بعد إعادة هيكلتها تحت مسمى "دوري أبطال آسيا للنخبة"، وذلك بهدف رفع مستوى التنافس وزيادة الإثارة، إلى جانب تعزيز العوائد التسويقية والجماهيرية.

ومن المتوقع أن تشهد النهائيات مشاركة نخبة الأندية الآسيوية التي نجحت في تجاوز مراحل تصفيات قوية على مستوى القارة، ما يعكس حجم المنافسة المرتقبة في الأدوار المقبلة.

وستحدد مراسم القرعة مسارات الفرق المتأهلة ومواجهاتها في الأدوار الإقصائية، وسط ترقب واسع من الجماهير والمتابعين، خصوصاً مع احتمالية وقوع مواجهات قوية بين أندية شرق وغرب آسيا.