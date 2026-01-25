الاتحاد الآسيوي بكرة القدم يغرّم العراق بسبب تأخر المنتخب الأولمبي

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، تغريم الاتحاد العراقي لكرة القدم 1000 دولار أميركي على خلفية تأخر وصول المنتخب الأولمبي إلى ملعب مباراته أمام منتخب الصين، ضمن منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن سبب الغرامة يعود إلى وصول وفد المنتخب الأولمبي العراقي إلى الملعب قبل 79 دقيقة فقط من انطلاق صافرة البداية، في حين تنص اللوائح الرسمية على ضرورة وصول الفرق المشاركة قبل 90 دقيقة من موعد المباراة، ما يعني تسجيل تأخير قدره 11 دقيقة عن التوقيت المحدد.

وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق اللوائح والانضباط التنظيمية المعتمدة في البطولة والتي تُلزم جميع المنتخبات بالمواعيد المحددة لضمان سير المباريات بشكل منتظم ودون أي معوقات تنظيمية.

وتعد هذه الغرامة إجراءً إدارياً وفق أنظمة الاتحاد الآسيوي دون أن يترتب عليها أي عقوبات فنية إضافية بحق المنتخب، في وقت يؤكد فيه الاتحاد العراقي حرصه على الالتزام بالتعليمات التنظيمية في المشاركات المقبلة، وتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.