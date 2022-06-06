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الاتحاد العراقي يكلف لجنة لاختيار لاعبي المنتخب ويرجئ اختيار المدرب بسبب الأموال

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-06T09:21:56+0000
الاتحاد العراقي يكلف لجنة لاختيار لاعبي المنتخب ويرجئ اختيار المدرب بسبب الأموال

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، ارجاء اختيار مدرب اجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة بسبب عدم توفر الاموال، فيما كلف لجنة مستشارين لاختيار لاعبي المنتخب.

وقال مصدر في اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر ارجاء التعاقد مع المدرب الاجنبي بسبب عدم توفر الاموال التي تمكنه من التعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة المنتخب الوطني السنوات الاربعة المقبلة" .

وأضاف المصدر، أن "اتحاد الكرة العراقي كلف هيئة المستشارين والخبراء لديه بمتابعة الدوري العراقي الممتاز لاختيار ابرز لاعبيه الذين يستحقون اللعب ضمن صفوف تشكيلة المنتخب الوطني الجديد وتمثيله للمرحلة المقبلة".

واكد المصدر أن "الاتحاد العراقي للعبة ناشد الحكومة العراقية بتهيئة الاموال بغية تجهيزها ووضعها تحت اليد ليتسنى له التعاقد مع المدرب الاجنبي الجديد للمنتخب".

واشار الى ان "الحكومة لم تقصر مع الاتحاد بهذا الجانب وسبق ان وعدت ان تصرف مبلغاً مناسباً بغية التعاقد مع مدرب اجنبي جديد".

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال قد  اعلن في وقت سابق، أن مطلع هذا الشهر سيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد لقيادة المنتخب الوطني لاربع سنوات مقبلة .

 

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