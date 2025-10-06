الاتحاد العراقي يشتري جميع تذاكر مواجهة السعودية ويوزعها مجاناً على الجمهور

شفق نيوز- بغداد

أعلن ‏الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عن شرائه جميع التذاكر المخصصة لجمهور "اسود الرافدين" الخاصة بلقاء السعودية ضمن الملحق الآسيوي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن الاتحاد سيوزع التذاكر وعددها 4100 تذكرة، على الجمهور العراقي قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين منتخبي العراق والسعودية.

وأشار إلى أن قسماً من المنتخب العراقي وصل إلى السعودية على متن طائرة خاصة استعداداً لخوض مباراتي الملحق الآسيوي.

إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التوقيت الجديد لمباراة المنتخب العراقي ونظيره السعودي ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ووفقاً للاتحاد الآسيوي فإن المباراة ستجري في تمام الساعة 9:45 مساءً يوم 14 من الشهر الجاري في مدينة جدة السعودية، وفي المجموعة الأخرى، اعتمد الاتحاد الآسيوي موعداً جديداً لمباراة قطر والإمارات في الدوحة، إذ ستقام في الساعة 8:00 مساءً.