استئناف مباراة العراق وفرنسا بعد توقفها بسبب العاصفة الرعدية

شفق نيوز ـ فيلادلفيا

استؤنفت مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفرنسي، فجر الثلاثاء بتوقيت بغداد، بعد توقفها لنحو ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية التي ضربت محيط ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

وجاء استئناف اللعب بعد سماح الجهات المنظمة والطاقم التحكيمي بعودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، عقب تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بالعواصف الرعدية والبرق، التي أجبرت الجماهير في وقت سابق على مغادرة المقاعد المكشوفة والاحتماء في الممرات والمناطق الداخلية.

وكانت المباراة قد توقفت بعد نهاية الشوط الأول، في ظل أمطار غزيرة وبرق في محيط الملعب، بينما كان المنتخب الفرنسي متقدماً بهدف دون رد سجله قائده كيليان مبابي في الدقيقة 14.

وشهدت الساعات التي سبقت المباراة إرباكاً تنظيمياً بسبب الطقس، إذ تأخر فتح بوابات الملعب أمام الجماهير، قبل أن يسمح لهم بالدخول لاحقاً بعد تحسن نسبي في الظروف الجوية.

وتفرض لوائح السلامة المعتمدة في الملاعب الأميركية إيقاف اللعب عند رصد برق قريب من محيط الملعب، على أن يستأنف اللقاء بعد مرور فترة أمان من دون تسجيل ضربات برق جديدة.

وتعد مواجهة فرنسا المحطة الثانية للمنتخب العراقي في مونديال 2026، بعد خسارته أمام النرويج في الجولة الأولى، فيما يسعى منتخب فرنسا إلى تعزيز صدارته للمجموعة وحسم تأهله مبكراً إلى الدور التالي.