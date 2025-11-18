شفق نيوز- بغداد

استئناف دوري نجوم العراق بانطلاق الجولة السابعة الخميس المقبل

‏أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن موعد استئناف دوري نجوم العراق لكرة القدم بجولة السابعة بعد التوقف الاضطراري بسبب مباراتي المنتخب العراقي امام نظيره الإماراتي في منافسات الملحق الحاسم المؤهل الى الملحق العالمي ومن ثم الى المونديال.

‏وقال عضو الاتحاد العراقي، احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات الجولة السابعة ستنطلق يوم الخميس المقبل باقامة عشر مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات".

وأضاف أن "منافسات الجولة السابعة تستمر لمدة أربعة تقام خلالها مباريات الجولة بين فرق دوري النجوم العشرة على أن تنتهي يوم الأحد المقبل".

وتصدر فريق أربيل القائمة بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 16 نقطة، يليه فريق ديالى برصيد 13 نقطة، ثم القوة الجوية ثالثا بنفس رصيد ديالى لكن بفارق المواجهات، وفي المركز الرابع حل فريق الشرطة بـ12 نقطة.

وكان الاتحاد العراقي قرر ايقاف الدوري مؤقتاً لاقامة معسكر تدريبي للاعبين المحليين في العاصمة بغداد بين 6 و11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن يغادر الوفد إلى أبوظبي في 9 من الشهر ذاته، حيث ينضم اللاعبون المحترفون في أوروبا مباشرةً إلى البعثة في 10 من الشهر الجاري.

وتعادل في المواجهة الاولى 1-1 أمام الإمارات في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في أبوظبي، بينما تقام اليوم مباراة الاياب على ملعب البصرة الدولي.