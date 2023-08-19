استعداداً لدوري المحترفين العراقي.. السفّانة والأنيق يجددان و يتعاقدان مع 12 لاعباً

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نادي الميناء لكرة القدم، يوم السبت، مع مجموعة كبيرة من اللاعبين لتمثيل فريق الميناء في منافسات دوري المحترفين للموسم الكروي 2023-2024.

وجددت إدارة النادي، عقود اللاعبين، الحارس جعفر شنيشل، وعباس ياس، وحسن عودة، ومحمد خضير "حمد"، وحيدر سالم وحسام مالك (ككو) وسالم أحمد، بينما تعاقدت، مع اللاعب أحمد لفته "كوني" ليعزز القوة الهجومية للميناء، قادما من نادي نفط الوسط.

ومن جانب آخر، جدد الحارس دلوفان مهدي، الولاء لنادي الطلبة لموسم آخر، كما تعاقد النادي رسمياً مع اللاعب حسين عمار، والمدافع البرازيلي "روني فيرنانديز" الذي وقع رسمياً للنادي، في حين جدد علي فايز رسمياً للأنيق للموسم الثاني على التوالي.