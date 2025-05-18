ارنولد: ارغب بشدة التأهل المباشر بالمنتخب العراقي لكأس العالم لهذا السبب

شفق نيوز/ أعرب مدرب المنتخب العراقي غراهام آرنولد، أنه يرغب بشدة التأهل بالمنتخب العراقي بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وتحدث المدرب الاسترالي في تصريحات لصحافة بلاده، عن زيارته للعراق، كنت حاضراً في إحدى المباريات (في إشارة إلى لقاء الكرمة والشرطة)، وكان هناك ما يقارب 25,000 متفرج يهتفون بصوت واحد بأسمي.

وأضاف "كنت جالساً في مقصورة زجاجية، وفجأة وُجّه الضوء نحوي لتُظهر الجماهير أنني موجود هناك"، مردفا بالقول "لقد كان مشهدًا استثنائياً ما زلت أشعر بالقشعريرة كلما تذكّرته ، يا له من بلد رائع".

‏وتابع آرنولد القول :ارغب بشدة التأهل المباشر لكأس العالم، وأحد الأسباب في ذلك هو لتجنّب مواجهة أستراليا في الملحق إذا حلّ العراق وأستراليا ثالثًا أو رابعاً في مجموعتيهما.

‏وأشار إلى ان بغداد مدينة جميلة وكبيرة وآمنة جدا. الناس هنا مهذبون ولطيفون .

وعرب مدرب المنتخب العراقي عن اعجابه، من ان 48 مليوناً يعشقون كرة القدم بجنون، قائلا: عندما لعب برشلونة ضد ريال مدريد، وكانت شاشات التلفزيون في كل مكان، في الحدائق والمطاعم والمقاهي. كل شيء ممتلئ، وجميع الأطفال والعائلات يشاهدون اللقاء.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قدم، يوم السبت العاشر من شهر أيار/مايو الجاري، مدرب المنتخب الجديد الأسترالي غراهام أرنولد رسمياً لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في العاصمة بغداد.