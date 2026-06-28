اجتماع عاجل الثلاثاء لاتحاد الكرة العراقي وقرارات مهمة عن المنتخب على الطاولة

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، مساء الأحد، عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارة الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة بغداد، وذلك لمناقشة واقع المنتخب العراقي وخطط المرحلة المقبلة، عقب مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب وضع برنامج إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الاتحاد يونس محمود دعا أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع عاجل، يتضمن عدداً من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل دائرة المنتخبات الوطنية، والاتفاق على تسمية مدير فني أجنبي للاتحاد، إضافة إلى اختيار خبير أجنبي لتولي منصب مدير دائرة الحكام.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد أيضاً تقييم مشاركة المنتخب العراقي في بطولة كأس العالم 2026، ومناقشة الدروس المستفادة منها، إلى جانب بحث عدد من النقاط المتعلقة بتطوير الكرة العراقية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الزاملي أن جميع أعضاء مجلس الادارة أبلغوا بموعد الاجتماع، ومن المقرر حضورهم بالكامل، من أجل وضع استراتيجية شاملة لمسيرة المنتخب العراقي وبقية المنتخبات العراقية في الاستحقاقات المقبلة.