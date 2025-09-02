اتحاد الكرة يؤجل مباراتي الشرطة والزوراء في انطلاق دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

‏قررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأجيل مباراتي فريقا الزوراء والشرطة إلى وقت آخر بسبب استحقاقهما الآسيوي المقبل.

‏وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن لجنة المسابقات قررت إرجاء مباراتي الشرطة والزوراء في افتتاح دوري النجوم يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري لارتباط الفريقين باستحقاقين آسيويين منفصلين ينطلقان منتصف الشهر.

‏وبين أن فريق الشرطة يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يستعد فريق الزوراء للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وأضاف مراسلنا أن لجنة المسابقات سمحت للفريقين بالاستعداد والتهيئة للبطولتين المقبلتين، ووافقت على تأجيل مباراتيهما في حال إجراء قرعة دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 أوقعت فريق الشرطة في مواجهات صعبة أمام فرق، تراكتور سازي الإيراني، وناساف الأوزبكي، السد، والغرافة، والدحيل القطرية، والأهلي، والهلال، والاتحاد السعودية.

بينما أوقعت القرعة فريق الزوراء ممثل العراق في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم لموسم 2025-2026، إلى جانب النصر السعودي، واستقلال الطاجيكستاني، وغوا الهندي.