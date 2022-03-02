اتحاد الكرة يعلن عن مباريات الجولة 25 للدوري الممتاز

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن جدول مباريات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والمقررة انطلاقها الأحد المقبل 6 آذار الحالي.

وستقام خمس مواجهات في اليوم الأول من المنافسات، أربعة منها تقام في الساعة الثانية والنصف ظهراً، في المباراة الأولى التي تقام على ملعب الكفل يلتقي فريقا القاسم وضيفه نوروز، وسامراء يضيف على ملعبه نفط ميسان، والكرخ يحل ضيفاً على فريق الصناعة.

وعلى ملعب التاجي سيلاقي الكهرباء ضيفه الزوراء، بينما ستقام مباراة واحدة في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الشعب الدولي، بين فريقي الطلبة وضيفه أربيل.

وفي اليوم التالي ستقام أربع مواجهات أيضاً، في الساعة الثانية ظهرا يلتقي فريقا أمانة بغداد وضيفه نفط الوسط، ويحتضن ملعب الديوانية في الثانية والنصف ظهراً مباراة فريقه الديوانية وضيفه نفط البصرة.

كما سيحتضن ملعب النجف الدولي في الرابعة والربع أصحاب الأرض وضيفهم زاخو، وفي الساعة السادسة والنصف يلتقي على ملعب الشعب الدولي فريقا القوة الجوية وضيفه فريق الميناء.

وتقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء الموافق 8 آذار في الساعة الرابعة عصراً تجمع المتصدر فريق الشرطة وضيفه النفط.