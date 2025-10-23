اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى ويجري قرعة الموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إجراء قرعة دوري الدرجة الأولى لموسم 2025–2026 ، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

واتفق الاتحاد مع الأندية على أن تنطلق المنافسات يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمشاركة 20 فريقاً جرى توزيعهم على مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى أندية الصناعات الكهربائية، مصافي الشمال، سامراء، الشرقاط، الصوفية، العلم، الفلوجة، الأمواج الموصلي، الحويجة، وبلدية الموصل. فيما جاءت في المجموعة الثانية أندية الصناعة، الشطرة، الفرات، القرنة، الكوفة، السماوة، التاجي، آليات الشرطة، والصليخ.

وأسفرت قرعة الجولة الأولى عن لقاء سامراء مع الأمواج الموصلي، والصوفية مع مصافي الشمال، والفلوجة مع العلم، والصناعات الكهربائية مع الحويجة، والشرقاط مع بلدية الموصل ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية يلتقي الصناعة مع آليات الشرطة، والصليخ مع السماوة، والصادق مع الشطرة، والفرات مع القرنة، والكوفة مع التاجي.