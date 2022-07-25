اتحاد الكرة العراقي يوضح آلية منح بطاقات الاعتماد للإعلاميين الخاصة بمونديال قطر

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، ان إصدار بطاقات الاعتماد للإعلاميين والصحفيين لتغطية أحداث بطولة كأس العالم قطر 2022 من اختصاص الاتحاد الدولي "فيفا".

وقال مدير المكتب الاعلامي للاتحاد العراقي، يوسف فعل، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح موقعه لاستقبال الراغبين من الصحفيين والاعلاميين بالتسجيل للحصول على بطاقة الاعتماد الدولية لتغطية بطولة كأس العالم بقطر، ونحن لا علاقة لنا بمنح هذه البطاقات".

واشار الى ان "موقع الاتحاد الدولي معروف وواضح وبإمكان الراغبين من الاعلاميين التقديم للحصول على بطاقة الاعتماد الدولية لتغطية بطولة كأس العالم".

وبين ان "اخر موعد للتسجيل للحصول على بطاقة الاعتماد الدولية هو الخامس عشر من شهر اب المقبل".

ولفت فعل الى ان "الاعلامي والصحفي الراغب بالحصول على بطاقة الاعتماد الدولية لتغطية مونديال قطر 2022 يتحمل النفقات من سكن وطيران ومأكل".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد اوضح في تنويه على موقعه الرسمي للراغبين بالحصول على بطاقة الاعتماد الدولية للاعلاميين لتغطية مونديال قطر 2022، مباشرة عبر الموقع الالكتروني الدولي لكرة القدم.