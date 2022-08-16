 اتحاد الكرة العراقي يصدر عدداً من القرارات المهمة 

شفق نيوز/ اجتمع الاتحادُ العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، في مقره بحُضور وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار ، وأعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام للاتحاد محمد فرحان.

وبحث المجتمعون، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، العديد من القضايا التي تخصُ الواقع الكروي والمدرجة على جدول الأعمال.

ونقل البيان عن درجال القول، إن الاتحاد جادٌ ويمضي قدماً بصورةٍ مدروسةٍ وعلميةٍ لإقامة دوري المحترفين للموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣، موضحا أن موافقةُ الاتحاد حصلت على إلغاء إشراف أعضاء المكتب التنفيذي على اللجان والمنتخبات الوطنية مع دراسة عمل اللجان العاملة في الاتحاد أثناء فترة عملها السابقة وعرضها في الاجتماع المقبل.

وأيضاً تمت المصادقة، بحسب بيان الاتحاد، على ما جاء في محضر اجتماع الاتحاد مع الاتحادات الفرعية، ومناقشة قضية احتضان البصرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات القارة للشباب التي ستقام في الثاني عشر ولغاية الثامن عشر من الشهر المقبل، وتم التأكيدُ على العمل لتوفير جميع مستلزمات نجاح التصفيات بصورةٍ تؤكدُ على القدرة العالية للعراقيين على تنظيم المباريات وإظهارها بالمظهر اللائق.

واشار البيان الى أن التصفيات ستشاركُ فيها منتخبات استراليا والكويت والهند، إضافةً إلى منتخبنا للشباب.

وبعد ذلك، تمت المصادقةُ على آلية دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢، فضلاً عن وضع جدولٍ للجنة التراخيص لزيارة ملاعب الأندية التي تم اختيارها من قبلهم لخوض مباريات الموسم المُقبل للاطلاع على صلاحية الملاعب من جميع الأمور المحددة من قبل لجنة التراخيص.

أما الأنديةُ التي أكملت ملف التراخيص فهي القوة الجوية والشرطة والزوراء والكهرباء ونفط البصرة ونفط ميسان والنفط.

وتم الاتفاقُ خلال الاجتماع على التعاون مع الاتحاد الآسيوي لإقامة الدورات التدريبية لمدربي حراس المرمى ومدربي اللياقة البدنية، والعمل على التعاقد مع شركةٍ للتحليل الفني لمباريات الدوري الممتاز بالطرق الحديثة وتوزيع أفلام التحليل والإحصائيات على الأندية لغرض الاستفادة منها لتطوير الأداء الفني،

والتحرك على التعاقد مع مدربي اللياقة البدنية لتوزيعهم على أندية الدوري الممتاز من أجل رفع الجانب البدني للاعبين بما يساهمُ برفع المُستوى الفني للمباريات ويخدم المنتخبات الوطنية مستقبلاً.