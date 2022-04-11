اتحاد الكرة العراقي يجري قرعة دوري الناشئين والأشبال للفرق الممتازة

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، قرعة دوري الناشئين والأشبال لفرق الدوري الممتاز، لمنطقة بغداد بالإضافة إلى نادي سامراء.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرعة جرت في مقر الاتحاد بحضور عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي وممثلي الأندية المشاركة، حيث قسمت الفرق على مجموعتين.

وأسفرت المجموعة الأولى للناشئين عن مواجهة الصناعة مع الشرطة، والكرخ مع الطلبة، فيما يبقى النفط في حالة انتظار.

كما أسفرت مواجهات المجموعة الثانية عن لقاء الزوراء والكهرباء، والقوة الجوية مع أمانة بغداد، وسامراء في حالة انتظار.

وحددت لجنة المسابقات ثلاثة أندية لفئة الناشئين تتأهل إلى مرحلة الأدوار النهائية، وسيحدد موعد انطلاقها لاحقاً.

بينما يتأهل فريق واحد من المجموعة الشمالية والجنوبية والوسطى وستشرف عليها الاتحادات الفرعية في المحافظات.

كما جرت قرعة دوري الأشبال لمنطقة بغداد، حيث أسفرت عن المواجهات لقاء القوة الجوية مع الطلبة، والنفط مع الكهرباء، وبغداد مع الصناعة، والزوراء في حالة انتظار، حيث ستلعب بنظام الذهاب والإياب.

بينما حدد يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري موعداً انطلاق دوري الأشبال.