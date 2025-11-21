اتحاد الكرة العراقي: توقف دوري النجوم مرهون بقائمة المنتخب لبطولة العرب

شفق نيوز- بغداد

رهن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، توقف دوري النجوم بعد الجولة السابعة بقائمة اللاعبين الذين سيختارهم مدرب المنتخب غراهام أرنولد لبطولة كأس العرب.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "توقف الدوري بعد الجولة السابعة غير مؤكد والقرار مرتبط بعدد اللاعبين الذين سيجري استدعاؤهم لقائمة المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب المقررة في قطر مطلع الشهر المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد وأرنولد سيتوصلان إلى تفاهم بشأن القرار النهائي، سواء بالتوقف أو استمرار الدوري، وذلك وفق تأثير الاستدعاءات على استعدادات الأندية ومشاركاتها".

وأشار عرب إلى أنه "في حال إيقاف الدوري فسيباشر الاتحاد بإقامة مباريات كأس العراق ضمن دور الـ16، أما إذا استمر الدوري فسيتم تحديد موعد آخر مناسب لإقامة مباريات الكأس".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء عن توقف دوري نجوم العراق لحين انتهاء منافسات بطولة كأس العرب بهدف إتاحة المجال أمام الأندية لتفريغ لاعبيها للمنتخب العراقي.