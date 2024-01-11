يشبه قنديل البحر.. "جسم طائر مجهول" يُحلّق فوق قاعدة عسكرية في العراق (فيديو)

شفق نيوز/ ذكر موقع "نيوز نيشين" الأمريكي بأن الصحفي الأمريكي جيرمي كوربيل، المتابع لأخبار الأجسام الطائرة، نشر فيديو يظهر ما اسماه "قنديل البحر UAP"، وهو جسم طائر مجهول، اثناء طيرانه في العراق في العام 2018.

وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الفيديو تم التقاطه في قاعدة عمليات مشتركة امريكية في العراق، مضيفا ان البنتاغون صنف الجسم رسميا على أنه "ظاهرة جوية غير معروفة"، مشيرا إلى أنه جرى التقاط المشاهد للجسم الطائر، باستخدام رادار الأشعة تحت الحمراء الحراري.

واشار التقرير الى ان الجسم المجهول وهو يشبه قنديل البحر، تحرك عبر منشأة عسكرية حساسة، قبل أن يحلق فوق الماء، فيما بدأ يهبط لاحقا لتغمره المياه، لكنه يعود بعد 17 دقيقة للظهور فوق سطح الماء، ويختفي بسرعة هائلة.

وذكر التقرير أن المطلعين على المشاهد الكاملة ومن شهدوا هذه الحادثة، يقولون انه لم يكن بالإمكان رؤية هذا الجسم الطائر من خلال اجهزة الرؤية الليلية، وانه يبدو لديه القدرة على التشويش على قدرات الرصد البصرية.

ومن جهته، ذكر موقع "ان دي تي في" الهندي ان المشهد المصور نشر للمرة الاولى على حساب كوربيل على "انستغرام"، ثم انتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي الاخرى مثل منصة "اكس".

وقال تقرير الموقع الهندي أن هذا "التوغل" كما يصفه كوربيل، مصور من جانب الجيش الامريكي، لافتاً الى أنها ليست المرة التي ينشر فيها كوربيل، مشاهد لأجسام طائرة مجهولة.

ترجمة: شفق نيوز