يشبه قنديل البحر.. "جسم طائر مجهول" يُحلّق فوق قاعدة عسكرية في العراق (فيديو)

شفق نيوز/ ذكر موقع "نيوز نيشين" الأمريكي بأن الصحفي الأمريكي جيرمي كوربيل، المتابع لأخبار الأجسام الطائرة، نشر فيديو يظهر ما اسماه "قنديل البحر UAP"، وهو جسم طائر مجهول، اثناء طيرانه في العراق في العام 2018.

وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الفيديو تم التقاطه في قاعدة عمليات مشتركة امريكية في العراق، مضيفا ان البنتاغون صنف الجسم رسميا على أنه "ظاهرة جوية غير معروفة"، مشيرا إلى أنه جرى التقاط المشاهد للجسم الطائر، باستخدام رادار الأشعة تحت الحمراء الحراري.

واشار التقرير الى ان الجسم المجهول وهو يشبه قنديل البحر، تحرك عبر منشأة عسكرية حساسة، قبل أن يحلق فوق الماء، فيما بدأ يهبط لاحقا لتغمره المياه، لكنه يعود بعد 17 دقيقة للظهور فوق سطح الماء، ويختفي بسرعة هائلة.

